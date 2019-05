Cocaina in casa e 15mila euro sepolti in giardino: 55enne ai domiciliari

I carabinieri di Arzachena hanno arrestato un muratore originario del Cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Arzachena hanno arrestato un muratore 55enne, con precedenti, originario del Cagliaritano ma da tempo residente nel nord Sardegna.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di una "consistente somma di denaro". L'indagine è partita dopo un semplice controllo stradale. Inizialmente i militari avrebbero trovato alcuni grammi di cocaina suddivisa in dosi. Un'altra perquisizione domiciliare avrebbe consentito di recuperare altri 13 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 15mila euro in contanti contenuti in due barattoli interrati nel giardino di casa.

Il denaro è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo è finito agli arresti domiciliari.