Il prefetto di Nuoro in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Il rappresentante del Governo accolto dal comandante provinciale Fabio Sassu nella caserma cittadina

Di: Redazione Sardegna Live

Il prefetto di Nuoro si è recato in visita al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, nella caserma cittadina di Via Sandro Pertini.

Durante la visita di ieri mattina, il rappresentante del Governo, accolto dal comandante provinciale Fabio Sassu, ha incontrato i funzionari tecnici e tutto il personale operativo ed amministrativo.

Nel corso dell’appuntamento, il comandante dei vigili del fuoco ha illustrato le dotazioni e le attività del Comando, ha messo in risalto il forte legame esistente fra il personale e il territorio provinciale sottolineando le peculiarità di ogni singola componente professionale ed evidenziando quelli che sono stati i momenti più intensi e difficili dell’attività di soccorso di questi ultimi tempi.

Il prefetto Anna Aida Bruzzese, nel suo intervento, ha espresso apprezzamento per il corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha ringraziato tutto il personale del comando provinciale di Nuoro per l’elevata professionalità e per il senso del dovere che ha sempre dimostrato in occasione dei vari eventi calamitosi che hanno interessato il territorio.

Parole commosse sono state spese per tutta l’attività svolta dal Corpo Nazionale durante le recenti calamità.