Maltempo: palma sradicata dal vento finisce su tavolini del bar a Oristano

Paura a Oristano, ma nessun ferito. Venti interventi dei vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Sono circa una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Oristano a causa di rami pericolanti, alberi e pali dell'illuminazione caduti o coperture staccate a causa delle forti raffiche di vento di maestrale che in queste ore sta soffiando prepotentemente sulla Sardegna.

L'episodio più grave è avvenuto nella centralissima piazza Roma, a Oristano, dove il vento ha sradicato una palma. La pianta è finita sui tavolini di un bar fortunatamente vuoti. Poteva finire molto male, ma in quel momento per fortuna non transitava nessuno.

Sempre a Oristano un palo dell'illuminazione è finito su un'auto in sosta, danneggiandola. Anche in questo caso nessun ferito.