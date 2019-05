Al via i preparativi per la Sagra de Sos Culurzones

Disponibili online i moduli di adesione per hobbisti ed espositori.

Di: Redazione Sardegna Live

Fervono i preparativi a Ghilarza per la settima edizione della “Sagra de sos culurzones”, organizzata dalla Proloco e in programma il prossimo 2 giugno.

Il tradizionale appuntamento, che richiama nel centro del Guilcer, sempre più numerosi visitatori, vede ormai impegnati da mesi gli organizzatori, che oltre a strutturare la proposta culinaria, coordinano la predisposizione degli stand espositivi.

Sarà possibile consegnare il modulo entro il termine di scadenza fissato per il 31 maggio: o presso la sede della Pro Loco di Ghilarza in via Volta (piazzale scuole medie), oppure tramite mail all’indirizzo proloco.ghilarza@tiscali.it.

Per gli hobbisti è necessario allegare copia dell’autodichiarazione regolarmente registrata presso il proprio Comune di residenza unitamente a copia del documento di identità.