Blitz antidroga a Sant’Elia, nuovo arresto dei Carabinieri. Ecco chi è il pusher

Un vero e proprio covo dello spaccio in via Schiavazzi, l’operazione è ‘firmata’ dai militari di San Bartolomeo

Di: Alessandro Congia

Ancora droga, tanta, ancora nel cuore di San’Elia, in via Schiavazzi. Stavolta, in manette, è finito un pregiudicato classe 1986, Stefano Cossu, disoccupato, ma con un’attività ben avviata di vendita e smercio di droga.

I Carabinieri della stazione San Bartolomeo, della Compagnia di Cagliari, hanno recuperato e sequestrato all’interno dell’appartamento-bunker, 764 grammi di hashish suddivisa in 8 panetti, 40 grammi di hashish suddivisa in 4 ovuli, ancora la stessa sostanza ma poco più di un chilo suddivisa in 272 dosi, poi ancora un chilo di marijuana suddivisa in 4 buste di plastica,

22 dosi termosaldate di marijuana (169 grammi), bilancini di precisione e materiale per l confezionamento. L’arrestato è ai domiciliari in attesa del rito della direttissima.