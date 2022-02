Forte vento: albero si abbatte su due auto a Olbia

Lavoro intenso per i Vigili del fuoco a causa del forte vento

Di: Redazione Sardegna Live

Lavoro intenso da questa mattina per i Vigili del fuoco a causa del forte vento. Dalle prime ore della giornata la squadra di La Maddalena è impegnata tra l'isola madre e Caprera per mettere in sicurezza alberi di pino divelti, grondaie, persiane, pali di linee telefoniche. Sul posto presente anche la Polizia Locale.

Ad Olbia, intorno alle 13, una squadra è intervenuta per albero che si è abbattuto su due autovetture in via Trentino, danneggiandole. Non si segnalano feriti.

Sul posto anche i Carabinieri.