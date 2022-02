Lavori in corso: chiuso al traffico il ponte di Fertilia

Ponte chiuso fino al 3 marzo per lavori inerenti l’impianto di distribuzione del gas e la realizzazione del nuovo asfalto

Di: Redazione Sardegna Live

Lavori in corso sul Ponte di Fertilia. Da oggi e fino al 3 marzo sono previste le lavorazioni inerenti l’impianto di distribuzione del gas e della realizzazione del nuovo asfalto per la lunghezza di 250 metri, nel tratto compreso tra la rotatoria lungo viale I Maggio e l’incrocio con via della Laguna del Calich.

Sarà quindi interdetto il traffico veicolare, garantendo esclusivamente il flusso pedonale e ciclo-pedonale.

Il traffico in direzione Fertilia in entrata e i n uscita dovrà quindi incanalarsi nella Strada provinciale 42 dei Due Mari e sulla 291 variante del Calich.