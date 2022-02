Accoltella il padre dopo una lite, arrestato per tentato omicidio

Il legale: "Si è difeso da un'aggressione"

Di: Redazione Sardegna Live

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Federico Sanna, il 23enne che ieri sera al culmine di una lite avrebbe accoltellato il padre, Bruno Sanna, 61 anni, nella loro casa in via Sassari a Oristano. Il 61enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Uno dei fendenti, da quanto si apprende, avrebbe raggiunto la colonna vertebrale e l'uomo in questo momento non riuscirebbe a muovere gli arti inferiori. I carabinieri della Compagnia di Oristano e del Comando provinciale stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto ieri sera.

I due, secondo quanto emerge, avrebbero avuto un rapporto burrascoso sfociato molte volte in litigi e aggressioni. Anche ieri durante la cena sarebbero volate minacce e insulti prima di arrivare alle coltellate. A far scattare l'allarme è stato prima lo stesso Federico Sanna che ha chiamato il 118 e poi la nonna, scappata in strada per chiedere aiuto.

Il 23enne è stato portato in caserma e sentito per alcune ore, poi è stato arrestato e trasferito nel carcere di Massama.

"Il mio assistito stava cenando e si è difeso - ha detto all'ANSA l'avvocato Gianfranco Meloni che rappresenta il 23enne - il padre era più grosso di lui ed era aggressivo. È stato il mio cliente a chiamare i soccorsi". Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida dell'arresto.