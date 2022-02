“A lei che è capace di chiamare i carabinieri perché un violinista disturba le sue attività”

La lettera aperta di un artista di strada alla commerciante che ha provato a cacciare il violinista Jacob Gonzalez

Di: Redazione Sardegna Live

La storia di Jacob Gonzalez, grande violinista spagnolo, ha catturato l’attenzione di tantissime persone. L’artista di strada, come orami risaputo, mentre si esibiva in via Manno a Cagliari, ha dovuto subire l’ira di una commerciante infastidita dalla sua musica che ha provato a cacciarlo. Il violinista però è stato difeso dalla folla e anche dai Carabinieri.

Di seguito pubblichiamo la lettera aperta ricevuta nella nostra redazione da un artista di strada.

Gentilissima Commerciante di Via Garibaldi,

a Lei che ignora le arti, a lei che è capace di chiamare i carabinieri perché un violinista disturba le sue attività, a Lei che probabilmente non ha la colpa di essere ignorante.

Le racconto quanta umiliazione si può provare mentre vieni letteralmente sbattuto fuori casa, perché sì la musica per un musicista è casa, frutto di anni di dedizione e studio.

Venire offesi, umiliati perché si fa bene il proprio lavoro è qualcosa di frustrante.

È come se qualcuno entrasse nel suo bel negozio e buttasse a terra tutta la merce e bruciasse ogni cosa…non sarebbe un gesto carino. Non trova?

Ecco questo è quello che ha fatto lei ieri, è entrata sfondando la porta in una casa meravigliosa, fatta di armonia e con una mazza si è messa a spaccare tutto…e in qualche modo ha infranto anche il cuore di Jacob.

Lo so ora è pentita, mi spiace ma non so se riusciremo a rimediare al danno da Lei arrecato.

Un violinista talentuoso, che viene da lontano per allietare i passanti in una città purtroppo molto spesso priva di qualsiasi intrattenimento musicale, accessibile, gratuito e a disposizione di tutti.

Qualora lei non abitasse da abbastanza tempo in città, le faccio notare che a Cagliari è attivo un regolamento, approvato dalla precedente Giunta Comunale, con il supporto popolare di una petizione firmata da oltre 3000 persone https://www.change.org/p/arte-di-strada-libera-a-cagliari che stabilisce aree, orari e modalità per esercitare liberamente l’arte di strada a Cagliari (https://wix.com/artedistrada/cagliari)

Queste aree sono una specie di zona franca, nate per proteggere gli artisti da quegli zoticoni che provano ad osteggiare quelle Arti nobili che nulla tolgono, ma forse aggiungono qualcosa a quelle strade centrali dello shopping un po’ troppo deserte in questi periodi covid.

Con la speranza che queste mie parole la aiutino a riflettere su quanto accaduto, la saluto cordialmente

Un artista di strada