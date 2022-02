A Monserrato in giro con una spada giapponese un metro: denunciato un cuoco

L’arma bianca è stata sequestrata.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Monserrato, hanno denunciato per porto abusivo d’armi un cuoco 25enne.

Il giovane è stato fermato dai militari durante un servizio preventivo di controllo del territorio in via San Gottardo. A bordo della dell’auto i carabinieri hanno trovato una spada giapponese, una "katana" della lunghezza di cm 103 di cui cm 70 (settanta) di lama, di cui il ragazzo non avrebbe giustificava il porto. L’arma bianca è stata sequestrata.