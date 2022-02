Cagliari. Dà fastidio a un commerciante che chiama i carabinieri: il violinista continua a suonare tra gli applausi

La notizia su quanto accaduto ieri sta facendo il giro del web. I cagliaritani si stringono attorno al grande musicista

Di: Redazione Sardegna Live

I cagliaritani, ma ora non solo, si sono apertamente schierati a favore della musica e in particolare del grande violinista spagnolo Yaacob González García, ieri al centro di un episodio spiacevole.

L’artista di strada stava suonando in via Manno a Cagliari e raccogliendo qualche offerta quando un commerciante ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari giunti sul posto, con grande buonsenso, hanno lasciato che il violinista continuasse a suonare e ad allietare i passanti che gli hanno manifestato grande affetto. In tanti sui social hanno condiviso foto e video e spiegato quanto accaduto. Tra questi, Carmen Chisu: “Accade che alla vista dei carabinieri, il capannello di persone diventi tutto di un tratto più folto e si stringa a cerchio attorno all'artista, lo applauda incitandolo a continuare a suonare. Accade che il carabiniere gli poggi una mano sulla spalla, gli sussurri qualcosa e poi se ne vada, lasciandolo lì a suonare il suo strumento. Grazie Cagliari, oggi ti amo un po' di più”.

Moltissimi i messaggi d’affatto: “Lui è il violinista Yaacob Gonzalez, suona benissimo ed è un artista di valore – ha scritto su Facebook don Raimondo Mameli -. La persona che ha chiamato i carabinieri per farlo allontanare deve vergognarsi. Onore alle forze dell'ordine che con intelligenza hanno trattato in modo squisito l'artista, il quale ha potuto continuare, tra gli applausi, la sua esibizione. (L'odio per il bello è demoniaco)”.

Video in basso di Carmen Chisu