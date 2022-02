Col furgone contro un muro a Orotelli, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un uomo denunciato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Il 12 febbraio scorso i carabinieri della Stazione di Oniferi hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza un cittadino di Orotelli in quanto, alcuni giorni prima, mentre stava percorrendo una via cittadina alla guida di un furgone, avrebbe perso il controllo del veicolo impattando contro le mura di un edificio e rimanendo ferito.

Trasportato in ospedale, avrebbe poi rifiutato di sottoporsi all’effettuazione dell’accertamento del proprio tasso alcolemico. Per questo gli era stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.