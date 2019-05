Si preparava alle vacanze coi colleghi. Il 21enne Andrea è andato via troppo presto

Il giovanissimo cuoco di Olmedo Andrea Selis ha perso la vita in un incidente sulla A8 alle porte di Milano

Di: Redazione

Andrea Selis non partirà in vacanza coi colleghi. Il 21enne di Olmedo è andato via appena prima, la sua vita stroncata da un drammatico incidente in autostrada.

Sarebbe dovuto partire a Barcellona per un addio al celibato, e proprio per questo era in viaggio sulla A8, alle porte di Milano, diretto verso l'aeroporto di Malpensa. Da lì avrebbe dovuto prendere l'aereo per la Spagna.

Erano le 4 del mattino di ieri, 15 maggio, quando la Volkswagen Tiguan su cui Andrea viaggiava con gli amici ha tamponato il furgone di un cantiere stradale tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese.

Il giovane sardo, residente a Riva del Garda, ha perso la vita mentre l'auto si ribaltava riducendosi a un mucchio di lamiere contorte. Insieme a lui è morto anche l'autista del suv, il 29enne Maykoll Calcinardi.

La comunità di Olmedo è rimasta sconvolta dalla notizia che ha suscitato grande commozione in tutti i cittadini.