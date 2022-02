Scontro tra due auto sulla SS 131, una si ribalta sulla carreggiata

Due i feriti, presenti sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 11,40 di oggi una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è stata inviata dalla Sala operativa 115 sulla Strada Statale 131 all'altezza del chilometro 7.400, nel territorio del comune di Sestu direzione Sassari, per un incidente stradale, in cui per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte due autovetture in uno scontro, di cui una si è ribaltata al bordo della carreggiata.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Due le persone ferite soccorse e trasportate in ospedale dai sanitari inviati dal 118. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.