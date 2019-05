Lanusei. Occupata l’ortopedia del “Nostra Signora della Mercede”

“Carenze di organico” all’origine della decisione di chiudere il reparto

Di: Antonio Caria

“No alla chiusura del reparto di Ortopedia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei”. È questa la finalità della protesta di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e di Associazioni che hanno occupato la struttura.

La causa sarebbe da ricercarsi nelle carenze di organico. Come ha dichiarato da Gianni Carrus del comitato #giulemanidallogliastra all'Ansa, “La turnazione è già stabilita e la protesta andrà avanti con la speranza che l'assessore regionale della Sanità intervenga con atti d'imperio e urgenti: è nei suoi poteri e non farlo vorrebbe dire che è corresponsabile di queste scelte nefaste per il territorio Occorre bloccare questa scelta non basta scaricare le responsabilità al governo regionale precedente".