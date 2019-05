Forcillo (M5S): “Riprendere con forza il tema dei diritti civili”

Il candidato pentastellato alle europee: “Matteo Salvini e la Lega avranno il coraggio di dire cosa pensano al riguardo?”

Di: Antonio Caria

“L'anno scorso la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, emanò l'atto che riconobbe per la prima volta in Italia il diritto di un bambino di avere due genitori dello stesso sesso. Prima di allora mai un Comune aveva riconosciuto pari diritti ad un bambino nato da una coppia gay senza chiedere il permesso di un tribunale”.

A dirlo è, in una nota, Donato Forcillo, candidato del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni europee che sottolinea : “Il 7 Maggio scorso a Sassari, è nata Alida. Alida ha due mamme. Come è successo a Torino, anche l'anagrafe di Sassari ha riconosciuto la doppia genitorialità per le due mamme, la prima volta nella nostra Isola”.

“Garantire pari diritti a tutte le persone è un dovere della politica – aggiunge -. Garantire il diritto di un bambino di avere due genitori, è un dovere della politica. Nel 2019 bisogna aggiornare leggi medievali che discriminano i bambini in base all'orientamento sessuale dei genitori. Se vogliamo guardare verso il futuro, dobbiamo riprendere con forza il tema dei diritti civili”.

“L'Amore per un figlio è Amore, in tutte le sue forme. Benvenuta al mondo Alida e Buona Vita. Mi chiedo quindi – conclude Forcillo –, in questo delicato momento, Matteo Salvini e la Lega avranno il coraggio di dire cosa pensano al riguardo?”