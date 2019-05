"JazzOp" ospita Massimo Lopez

Il popolare artista sarà il 21 a Sassari e il 22 maggio a Cagliari

Di: Antonio Caria

C’è grande attesa per l'ultimo appuntamento della sedicesima edizione di “JazzOp”, rassegna di produzioni originali che presenta il progetto “Sing and Swing" . Sul palco accanto all'Orchestra Jazz della Sardegna (OJS) un ospite d'eccezione: Massimo Lopez.

Due le date previste: il 21 maggio al Teatro Comunale di Sassari e in replica il 22 maggio al Teatro Massimo di Cagliari (in collaborazione con la Via del Collegio), sempre alle 21.00.

Artista molto amato dal pubblico grazie anche alla lunga militanza nel trio comico: Marchesini Lopez Solenghi e alle innumerevoli apparizioni in programmi televisivi di successo, Lopez avrà modo mostra di essere non solo un grande talento attoriale ma anche cultore appassionato di jazz ed abilissimo crooner.

La passione dell'artista genovese per il genere swing è nata tanti anni fa per poi sbocciare, grazie anche alla collaborazione con Gabriele Comeglio, in un progetto raffinato che coinvolgerà il pubblico in un viaggio attraverso suadenti brani evergreen.