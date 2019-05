Alessandro Murenu: “La legge 194 non si tocca, i diritti degli omosessuali e migranti vanno difesi”

Il Candidato Sindaco del Movimento Cinque Stelle: “Contro di me in azione la macchina del fango”

Di: Antonio Caria

“La legge 194 non si tocca, così come non si torna indietro sui diritti delle persone omosessuali. La mia vita professionale e familiare testimonia questi valori, anche a difesa dei diritti dei migranti, ma prendo atto che con l’apertura della campagna elettorale si è messa in moto anche la macchina del fango”.

A dichiararlo è il candidato sindaco di Cagliari del M5S Alessandro Murenu che aggiunge: “La mia vita, la mia professione, i miei rapporti lavorativi e personali parlano chiaramente a favore della massima tolleranza e rispetto delle persone, senza alcun pregiudizio. Sono state prese a caso alcune frasi e totalmente decontestualizzate. Ma non è la prima volta che contro i candidati del Movimento la realtà viene stravolta, e questa ne è l'ennesima riprova”.