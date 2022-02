Zuppa gallurese. Un tempo piatto povero, oggi è il primo per antonomasia nel nord-est

Detta anche "suppa cuata", è il piatto principe di "li coi", i pranzi nuziali in Gallura. Ecco la sua storia e la ricetta per fare un figurone a tavola

Di: Pietro Lavena, foto tratta dal web

La zuppa gallurese o suppa cuata, è un piatto tipico della Gallura diffusosi col tempo anche in altre zone dell'isola. Pietanza rustica e dal sapore verace, si prepara con ingredienti propri di una società contadina e agropastorale.

INGREDIENTI. Per una teglia 20x20 cm: 270 g di pane raffermo di semola, 325 g di casizolu, 260 g di pecorino sardo, 1 l di brodo di carne di pecora o di agnello, pepe nero q.b.

LA PREPARAZIONE. La zuppa gallurese si prepara predisponendo in una teglia vari strati di pane raffermo che viene inumidito con brodo di carne di ovino. Il tutto è arricchito col casizolu (formaggio vaccino a pasta filata) grattugiato, in scaglie, oppure fatto a fette e disposto fra gli strati di pane (in tutto quattro). A discrezione può essere usato del pecorino stagionato. Per finire una spolverata di pepe.

A seconda dei gusti è possibile insaporire ulteriormente utilizzando menta, prezzemolo, cannella, noce moscata o altre erbette aromatiche. La cottura avviene in forno a 200 °C per 30 minuti, o finché non si crea in superficie una crosticina dorata. A cottura ultimata, lasciar riposare per qualche minuto prima di servire il piatto in tavola.

STORIA E VARIANTI. Questo piatto conosce varie interpretazioni e varianti locali, come quelle che al posto del pane raffermo utilizzano la spianata o il pane carasau.

Definito in passato "piatto dei poveri" per la semplicità degli ingredienti, la zuppa gallurese è il piatto principe delle tavole nordorientali dell'Isola, considerato la prima portata per antonomasia in occasioni importanti come le festività principali e soprattutto a "li coi", i pranzi nuziali della Gallura.

La zuppa gallurese si può conservare in frigo per uno o due giorni, è sconsigliata la congelazione.