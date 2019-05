Auto in fiamme a Siniscola. Il conducente ha arrestato la marcia dopo aver visto le fiamme fuoriuscire dal cruscotto

La vettura avvolta dalle fiamme mentre procedeva verso la SS 131 Dcn

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme questa mattina a Siniscola. Per cause di natura elettrica una autovettura è stata interessata da un incendio durante la propria marcia.

Erano le 13:40 quando un'Opel condotta da un avvocato del posto, mentre percorreva la strada di collegamento con la SS 131 Dcn, in direzione Nuoro, è stata interessata dalle fiamme che fuoriuscivano dal cruscotto.

Il professionista ha prontamente arrestato il mezzo alla destra della carreggiata, uscendo dall'abitacolo in attesa dei soccorsi. Dalla vicina sede dei Vigili del Fuoco di Siniscola, è stata inviata una squadra che in pochi attimi ha estinto l'incendio.

Ingenti i danni subiti dal mezzo, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.