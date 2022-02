Peste suina, Emanuele Cani (Pd): “ferma condanna per le scritte minatorie”

"Esprimiamo la più ferma condanna per le scritte minacciose comparse sulle strade dell'Ogliastra indirizzate all'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana ed esprimiamo la nostra solidarietà ai suoi componenti"

Di: Redazione Sardegna Live

Lo dice il segretario regionale Pd Emanuele Cani , in una nota.

"Incoraggiamo la Giunta regionale a mantenere fermo il proprio impegno a contrastare ogni forma di allevamento suinicolo illegale e a far valere senza ulteriori tentennamenti con la massima determinazione presso il Governo e la Commissione Europea gli eccellenti risultati ottenuti dalla Sardegna in materia di controllo ed eradicazione della Psa grazie al programma di eradicazione avviato nel 2015 - aggiunge - Il perdurare dell'embargo e la assenza di risultati tangibili per gli allevatori sardi del gran lavoro svolto e dell'impegno profuso in tema di eradicazione di questa malattia danno spazio a pochi facinorosi a fomentare il malcontento presente nelle nostre campagne".