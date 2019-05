"Cammina a Belvì", affascinante passeggiata ecologica alla scoperta di boschi e campagne della Barbagia

Appuntamento domenica 19 maggio per una full immersione fra i profumi della natura

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà una vera e propria immersione fra i colori della primavera e i profumi della natura in Barbagia la IX edizione di "Camminando a Belvì", passeggiata ecologica fra boschi e campagne del paese delle nocciole e delle castagne.

L'evento, in programma il 19 maggio, è proposto dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione col Comune di Belvì e la Regione Sardegna.

Alle ore 8 è previsto il ritrovo in piazza Repubblica, le iscrizioni saranno aperte fino alle 8.30.

Alle ore 9 partirà la passeggiata lunga 12 km fra i sentieri che attraversano i dintorni del centro barbaricino disegnando suggestivi percorsi da scoprire. Al rientro verrà servito il pranzo sotto i noci presso il Centro di aggregazione sociale.

Il contributo per partecipare al momento conviviale e gustare i piatti tipici locali è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Per info è prenotazioni è possibile contattare i numeri 393-9486135 e 349-2452582.

DOVE DORMIRE

Alloggio Tzia Anna (LINK)

Casa Juanna (LINK)

B&B Sa Jinta (LINK)

Hotel edera: (LINK)

DOVE MANGIARE

Ristorante Pizzeria Bigna e carru (LINK)

Pizzeria Gastronomia Pizza e Pranu (LINK)

Ristorante Pizzeria Edera (LINK)

Garden Bar Belvì: (LINK)