Carbonia. Giovane 16enne scippa anziana: intercettata durante la fuga

Sulla ragazzina, residente presso il campo nomadi, grava un'informativa per furto aggravato

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile della Compagnia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa sono intervenuti presso il supermercato "Lidl" di via Dalmazia, in quanto poco prima una 72enne pensionata del luogo aveva era stata scippata.

Il successivo intervento delle pattuglie operanti avrebbe consentito di individuare nell’immediatezza la responsabile dell’atto delittuoso, identificata in una sedicenne residente presso il campo nomadi di Carbonia, studentessa incensurata.

La giovane si era data a precipitosa fuga nelle campagne circostanti, ma è stata subito bloccata dalle due pattuglie intervenute. La ragazzina, a seguito di perquisizione personale compiuta sul posto, sarebbe stata trovata in possesso della borsa appena sottratta, subito restituita alla legittima proprietaria.

Dopo un passaggio in caserma la minore è stata quindi sottoposta a “collocamento” presso l'abitazione familiare, in affidamento ai propri genitori. Grava ora su di lei presso la Procura dei Minori di Cagliari un’informativa per furto aggravato.