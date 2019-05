In fiamme un furgone per il trasporto merci, sul posto i Vigili del Fuoco

E’ accaduto intorno alle 7.45

Di: Alessandro Congia

Un incendio di un mezzo adibito per il trasporto di alimentari, verificatosi intorno alle 7.45, ha fatto intervenire i Vigili del Fuoco, che hanno evitato la propagazione delle fiamme all'intera autovettura e ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti a Elmas nei pressi di via Piscina Matzeu vicino al centro commerciale Bricoman, fiamme che probabilmente erano dovute ad un problema elettrico.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale, gli operatori all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto solamente la parte anteriore del veicolo, evitando la propagazione delle fiamme all'intera autovettura e ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze, successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante. Le cause del rogo sono comunque in fase di accertamento.