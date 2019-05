Bike tour delle calette delle Bombarde e arrampicata al Parco Avventura: ecco gli appunti del week end per gli amanti dell'avventura

Da non perdere la lezione di pittura speciale con il maestro Elio Pulli e le escursioni alla scoperta dei grifoni

Di: Redazione Sardegna Live

Ottavo weekend di Emozioni di Primavera. Sabato 18 maggio grande attesa per l’incontro con il maestro Elio Pulli “A lezione di pittura”. Bike tour delle calette delle Bombarde e l’arrampicata al Parco Avventura per gli sportivi amanti della natura. Domenica 19 l’appuntamento è con l’escursione “Sulla rotta dei Grifoni” e a Guardia Grande con “Faghinde e Mandighende”

IL PROGRAMMA

Chi non ha mai sognato di vedere dipingere dal vivo il maestro Elio Pulli e di partecipare alle sue lezioni di pittura? Emozioni di Primavera invita i visitatori a partecipare a un evento unico nel suo genere: tela e colori, per un “happening” en plein air nel giardino botanico di Casa Gioiosa, insieme al maestro Elio Pulli. Un evento atteso dagli appassionati di pittura che arrivano da tutta l’isola. Dopo l’esposizione di più di settanta opere al Vittoriano, dopo che le sue opere hanno fatto il giro del mondo, Elio Pulli si dedica ai suoi ammiratori e li coinvolge in una giornata di studio pittorico all’aria aperta. Si inizia al mattino nella sala conferenze di Casa Gioiosa con un incontro tra partecipanti, per spostarsi all’aperto nel giardino botanico e iniziare la lezione di pittura. Si può partecipare come semplici uditori o come artisti. Per prendere parte all'evento è necessario iscriversi compilando l'apposito modulo di partecipazione e inviandolo a info@parcodiportoconte.it o info@exploralghero.it. È possibile prenotare la propria iscrizione anche ai numeri 3313400862 – 3351618691. Per scoprire tutti i dettagli della giornata e iscriversi on line si può scaricare il modulo sul sito del parco http://bit.ly/3098HfL.

Per gli amanti dello sport sulle due ruote, sempre sabato 18 maggio, Emozioni di Primavera vi aspetta per un Bike Tour imperdibile alla scoperta delle calette nascoste delle Bombarde. L’appuntamento è al Bicycle Cafè alle ore 10 00. Si consiglia la prenotazione al numero 334 30 52480. Chi volesse provare l’ebrezza dell’arrampicata sugli alberi, ed entrare in contatto con la natura più selvaggia, può vivere la giornata al Parco Avventura Le Ragnatele.

Domenica 19 maggio ExplorAlghero ci accompagnerà “Sulla rotta dei Grifoni”: un affascinante percorso escursionistico, da Tramariglio a Cala Barca passando per Monte Timidone. Durante il percorso, è possibile osservare i grifoni che popolano le scogliere e le falesie calcaree. Profumi e panorami unici, che rendono il Parco di Porto Conte, meta di visitatori da tutto il mondo. L’appuntamento è a Casa Gioiosa alle ore 10 00. E’ necessario prenotare ai seguenti numeri: 3313400862 / 079942111 o tramite mail info@exploralghero.it. Le Emozioni di Primavera non sono finite, al contrario proseguono a Guardia Grande Corea, sempre domenica 19 maggio con “Faghinde e Mandighende”. Una manifestazione ricca di eventi a partire dalla mattina: si inizia con la mostra mercato dei produttori della Nurra, la mostra fotografica della Bonifica e un' esposizione di utensili e mezzi agricoli antichi e moderni. Si potrà assistere ad un laboratorio della pasta e i dolci della tradizione, momento dedicato soprattutto ai bambini. A seguire un pranzo con i prodotti tipici del territorio, giochi in piazza, e la parte più golosa vedrà protagonisti, oltre alle nonne, i maestri torronai. Tradizione e gusto, condivisione e convivialità gli ingredienti di una giornata in borgata da non perdere. Per informazioni, si può contattare il numero di telefono 3397569107