Scontrino elettronico, da luglio “Forse” l’obbligo per attività artigiane e commerciali

Antonio Matzutzi (Presidente Confartigianato Sardegna): “Gran parte del costo dei nuovi strumenti e delle linee web sulle spalle delle imprese”

Di: Antonio Caria

Dovrebbe partire dal prossimo primo luglio, per tutte le attività artigiane e commerciali, con volume d’affari superiore a 400mila euro, l’obbligo a emettere lo scontrino elettronico.

Il condizionale è d’obbligo, visto che Governo e Associazioni di categoria stanno ancora lavorando sul decreto per ridurre al massimo l’impatto che tale novità potrà avere sulle imprese.

“Non siamo contrari allo scontrino elettronico e ai pagamenti informatici per combattere il nero – ha dichiarato Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – però i problemi principali, soprattutto per chi opera in una sede fisica non fissa, rimangono sia la gran parte del costo di un nuovo strumento, sia l’indispensabile connessione alla rete”.

Infatti, proprio nella giornata di ieri, attraverso uno specifico emendamento, Confartigianato ha chiesto anche ai Parlamentari sardi di intervenire per la non applicazione di sanzioni in fase di avvio del nuovo obbligo. “Con l’emendamento – viene spiegato ai Deputati e ai Senatori - viene sancita l’inapplicabilità delle sanzioni nei casi in cui, per i primi sei mesi di obbligatorietà della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’operazione sia stata certificata con scontrino o ricevuta fiscale. L’inapplicabilità delle sanzioni, al pari di quanto è stato previsto per la fatturazione elettronica, ha lo scopo di evitare, in sede di avvio del nuovo obbligo, l’applicazione di pesanti sanzioni considerato che i contribuenti stanno applicando modalità procedurali consolidate da oltre vent’anni”.

Tuttavia Confartigianato ha consegnato alla Consulta Tecnica del Ministero Economia e Finanze, le proprie richieste di modifica del prossimo provvedimento, e le categorie di attività da esonerare.

L’Associazione ha chiesto di esonerare dal futuro scontrino elettronico una lunga serie di attività, come per esempio i tabacchini, distributori di carburanti ma anche i ciabattini o i riparatori di biciclette senza dipendenti, incluse nell’articolo 2 del DPR 696 del 96. Attività che già adesso, non sono obbligate al rilascio dello scontrino. Confartigianato, inoltre, ha richiesto che l’esenzione riguardi anche i contribuenti che applicano il regime forfetario, poiché questi, non addebitando l’IVA sulle cessioni o prestazioni eseguite, presentano profili di rischio nulli sul versante di tale imposta.

Un’altra categoria per cui Confartigianato ha chiesto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è rappresentata da chi attualmente certifica i corrispettivi mediante ricevuta fiscale e opera presso l’abitazione del cliente o in forma ambulante. “Rete e strumenti, sono fattori da tenere sempre in considerazione – ha aggiunto il Presidente di Confartigianato Sardegna – soprattutto per alcuni settori i cui ricarichi sono talmente bassi che l'incidenza del costo di strumenti particolarmente costosi e l’onere di un abbonamento per telefonia mobile, significherebbe dover rinunciare al profitto”.

“Considerato come il Governo abbia già previsto un bonus per l’acquisto dei registratori di cassa, sotto forma di credito d’imposta – questa la proposta di Matzutzi – noi crediamo che invece sarebbe giusto se lo Stato prevedesse la completa gratuità di tali strumenti e delle linee. Nei prossimi giorni – ha anticipato il Presidente – come Associazione di Categoria faremo una profonda riflessione relativamente a come affrontare il problema a livello nazionale”. “Nel frattempo – auspica in conclusione il Presidente di Confartigianato Sardegna – contatteremo i Parlamentari sardi chiedendo il loro l’intervento in prima persona, per la risoluzione di questa problematica che interessa tutti gli imprenditori”.

Confartigianato Sardegna ricorda come solo una fetta limitata dei sardi possa beneficiare della banda ultra larga, un servizio ormai essenziale. Un recente studio dell’Associazione di Categoria sull’offerta di accesso ad Internet in banda ultra larga, ha rivelato come la nostra Isola, a livello nazionale, con una copertura del 53,8% della popolazione (dato composto da una quota del 28,5% relativa alla velocità 30-100 Mbps e da una quota del 25,2% relativa alla velocità 100-1.000 Mbps), occupi appena il 15esimo posto. A livello provinciale sardo, le più fortunate sono le famiglie di Cagliari, il cui territorio è coperto al 72%. Seguono quelle di Sassari (copertura al 55,9%), del Medio Campidano (55%), Carbonia-Iglesias (49%), Olbia Tempio (41,2%), Nuoro (38,6%), Oristano (32,3%). Chiude, ultima nell’Isola e a livello nazionale, l’Ogliastra con solo il 13,2% dei nuclei familiari coperti.