Pazienti diabetici, Peru (UDC Cambiamo!): "30 milioni per dispositivi glicemia e microinfusori"

Peru: "Coronamento di un impegno costante, risultato che fa seguito alle tante battaglie"

Di: Redazione Sardegna Live

“L’inserimento in finanziaria dei 30 milioni di euro per dotare tutti i 24mila pazienti diabetici sardi insulino trattati dei dispositivi per la misurazione della glicemia e per l’acquisto dei microinfusori CGM è il coronamento di un impegno costante che porto avanti sin dalla passata legislatura. Insieme al collega Giorgio Oppi e agli altri componenti del gruppo UDC-Cambiamo-Italia Viva, Gianfilippo Sechi, Pietro Moro e Franco Stara, abbiamo presentato un emendamento che è stato fatto proprio e votato da tutta l’aula”.

Così in una nota il consigliere regionale del gruppo "UDC Cambiamo!", Antonello Peru. “È un grande risultato - aggiunge - che fa seguito alle tante battaglie fatte in questi anni insieme alle associazioni dei diabetici sardi. Ricordo ancora quando nel 2018 venne approvata una mia mozione che consentì di assegnare i primi 3000 sensori per la misurazione della glicemia. A distanza di 4 anni arriva questo emendamento che voglio ancora considerare come una tappa, comunque di fondamentale importanza, nel percorso per dotare i diabetici sardi delle migliori tecnologie e terapie”.

“Siamo la regione italiana con il maggior numero di diabetici - conclude -. Questo vuol dire che dobbiamo sempre tenere molto alta l’attenzione nei confronti delle problematiche e delle esigenze dei pazienti che soffrono di questa patologia”.