Auchan Italia cede a Conad i propri punti vendita: spariranno storiche insegne a Cagliari, Sassari e Olbia

Conad diventerà il gruppo leader in Italia nella grande distribuzione, scalzando le Coop

Di: Redazione Sardegna Live

Conad ha siglato un accordo con Auchan Retail grazie al quale acquisirà la quasi totalità delle sue attività in Italia. Circa 1.600 punti vendita di Auchan Retail Italia passeranno a Conad: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply, disposti sul territorio italiano in modo complementare alla rete Conad.

"Oggi nasce una grande impresa italiana - spiega una nota -, che porterà valore alle aziende e ai consumatori italiani".

Non sono compresi nell'accordo 33 supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia e 50 drugstore Lillapois. L'accordo dovrebbe invece riguardare i supermercati sardi di Cagliari, Sassari e Olbia. L'intesa prevede anche che i centri commerciali in cui sono situati i punti vendita di Auchan Retail Italia continueranno ad essere gestiti dalla società Ceetrus. "Desideriamo migliorare l'attuale difficile situazione delle attività di Auchan Retail in Italia e permettere a Conad di continuare, attraverso questa acquisizione, il suo ambizioso piano di sviluppo nel Paese", ha dichiarato il presidente di Auchan Retail Edgard Bonte.

Con l'acquisizione delle attività italiana di Auchan, Conad diventerà il gruppo leader in Italia nella grande distribuzione, scalzando le Coop, con una quota di mercato che salirà dal 13 al 19% e un fatturato aggregato che, su base pro-forma e facendo riferimento ai dati 2018, si attesta a 17,1 miliardi di euro.