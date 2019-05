Tragico incidente sulla statale 547, muore un giovane 23enne

Lo scontro purtoppo è stato fatale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale sulla SS. 547 strada che collega i comuni di Ortacesus e Senorbì un auto coinvolta deceduto purtroppo il conducente



Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas e del distaccamento di San Vito sono intervenuti intorno alle 18:30 per un incidente stradale sulla SS. 547 dove per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita di strada, deceduto il conducente, (Diego Mungianu, un ragazzo di 23 anni) nonostante il tempestivo intervento delle squadre VVF per il conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare.



Sul posto sono state inviate due squadre di Pronto intervento, la 8A VVF del distaccamento di San Vito, e la 9A VVF del distaccamento di Mandas, e il personale Soccorritore del servizio di Emergenza del 118.