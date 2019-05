Motociclista tedesco precipita in un dirupo, sul posto i Carabinieri e l'ambulanza

L'uomo è rimasto ferito

Di: Alessandro Congia

Paura questo pomeriggio sulla statale 128 al km 134 bis nel territorio di Gavoi, a causa di un incidente stradale in cui un motociclista tedesco di 51 anni, impegnato in un giro turistico con altri connazionali, dopo aver perso il controllo della sua potente moto Bmw k10 è andato a finire nel dirupo sottostante la sede stradale.

È stato soccorso dal 118 e trasportato mediante elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il malcapitato avrebbe riportato diverse fratture e non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Ottana e della Stazione di Olzai per i rilievi ed i vigili del fuoco di Nuoro per recuperare il mezzo.