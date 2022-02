Covid: la Sardegna verso il picco, mai così male dall'inizio dell'anno

Report Gimbe: oltre 2mila casi per 100mila abitanti

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna sembra andare verso il picco dei contagi, atteso a fine mese, e tra il 9- e il 15 febbraio registra una nuova performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.192 rispetto ai 1855 della settimana precedente). Si evidenzia anche un aumento dei nuovi casi (2,3%) anche rispetto all'ultima rilevazione.

Lo rileva la Fondazione Gimbe, nel suo consueto report. Cambia ancora la geografia delle criticità con l'incidenza più elevata che si riscontra,, stavolta a Oristano con 1.409 casi per 100mila abitanti (oltre il doppio rispetto al periodo tra il 2 e l'8 febbraio), mentre cala leggermente nel Sud Sardegna (da 1.103 a 1.098). Sempre sopra i mille casi per 100mila abitanti la città metropolitana di Cagliari (1.092, ma anche in questo caso in calo rispetto ai 1175 dell'ultima rilevazione).

Stabile la provincia di Sassari con 754, mentre cala di circa 200 casi per 100mila abitanti l'incidenza in quella di Nuoro (674). Continuano a rimanere sopra soglia di saturazione le percentuali di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (25%) e in terapia intensiva (15,2%).