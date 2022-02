Cagliari: pedinamenti e minacce alla ex compagna, divieto di avvicinamento per un 43enne

La donna viveva in un continuo stato di ansia a causa del comportamento oppressivo dell’uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri hanno notificato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna per un 43 enne del luogo, già gravato da precedenti denunce.

L’uomo è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di atti vessatori ai danni della propria ex compagna 44enne, consistiti in pedinamenti, ingiurie e minacce, che avevano cagionato nella donna un permanente stato di ansia e di paura, al quale si sta cercando di porre rimedio. L'eventuale perseverare dell'uomo in tali vessazioni potrebbe condurlo presto agli arresti domiciliari o addirittura in carcere.