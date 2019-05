Guardia giurata della Coop Service aggredita da un paziente in Psichiatria: è allarme al Santissima Trinità

E’ allarme sicurezza all’interno del nosocomio cagliaritano di Is Mirrionis, tra il viavai di tossici e di pazienti in tso

Di: Alessandro Congia

Gravissimo episodio, al Santissima Trinità di Is Mirrionis, nel reparto Psichiatria, quando, stando a quanto si appreso, un paziente in degenza ha aggredito la guardia giurata della Coop Service in servizio di piantonamento fisso del nosocomio cagliaritano, intervenuto immediatamente a difesa di un infermiere che stava somministrando la terapia ad un paziente.

Il vigilantes, durante la colluttazione, fortunatamente non ha riportato gravi ferite, (ha però un braccio fratturato), ma si è ritrovato con la divisa strappata. La situazione si è risolta poco dopo, ma con un grande spavento per il personale medico della struttura e grazie al tempismo del vigilantes che ha agito per difendere l’infermiere aggredito, è stato evitato il peggio.

L'escalation

Non sarebbe un caso isolato, ormai è all’ordine del giorno di episodi del genere: una situazione che, a detta di medici e infermieri, sta diventando sempre più preoccupante proprio perché la struttura sanitaria è preposta al ricovero di persone con particolari problemi da tutta la provincia e l’esiguo numero delle guardie particolari giurate è un problema evidente.

Proprio in queste settimane la direzione sanitaria del presidio, di concerto con l’Ats Sardegna, sta vagliando l’opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza con più vigilantes per garantire tranquillità e serenità ai lavoratori della struttura. Sempre più spesso infatti, anche i tossicodipendenti accedono nei cortili e nei reparti dell’ospedale per rubare attrezzature sanitarie e forzare armadietti e macchinette delle bevande.