Echi Lontani: sabato 18 maggio Les Jardins de Courtoisie

L’ensemble si esibirà alle 21.00 nella Chiesa di Santa Maria del Monte

Di: Antonio Caria

Sabato 18 maggio alle 21.00, nuovo appuntamento con il festival “Echi Lontani”. Nella Chiesa di Santa Maria del Monte si esibirà l’ensemble Les Jardins de Courtoisie (composto da Anne Delafosse e Barnabé Janin, al canto a alla viella, e da Gwenaël Bihan al flauto) che proporrà un concerto dal titolo “D’amoreux cuer vuel chanter". In programma canzoni d’amore di Corte del XIII, XIV e XV secolo.

Come si legge nelle note di sala: “I Jardins de Courtoisie intendono far rivivere, senza preoccuparsi dei confini, il vasto repertorio di composizioni liriche in francese- langue d’Oïl- che definisce una parola semplice e bella: la Chanson. Dall’arte dei Trovieri alla forma dell’air de cour del XVII secolo, con la continuità delle generazioni, i repertori delle Chanson riflettono una consequenzialità sottile e forte con il tema preferito della poesia amorosa più raffinata”.