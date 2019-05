Donato Forcillo: “La mia Sfida a Berlusconi e Cicu”

Il candidato del Movimento Cinque Stelle alle europee: “Arrabbiato con chi ha rovinato il futuro di noi giovani”

Di: Antonio Caria

“Le politiche sciagurate del passato mi hanno costretto ad emigrare e nonostante due lauree con il massimo dei voti e un Dottorato di Ricerca in Economia Politica, la mia terra, la Sardegna, non riesce ad offrirmi un' opportunità. E come me, tanti altri giovani sardi e siciliani si ritrovano nelle stesse condizioni”.

Sono queste le parole pronunciate, in una nota, dal candidato del Movimento Cinque Stelle, Donato Forcillo, che aggiunge: “Giovani che oggi vedono in Sardegna e Sicilia tra i candidati alle prossime elezioni Europee, due dinosauri della politica, come Berlusconi e Cicu. Il primo, a 82 anni suonati, sta continuando nella sua politica denigratoria nei confronti dei candidati e portavoce del M5S. Il secondo, siciliano di nascita e sardo per convenienza, si ripresenta alle elezioni europee dopo un quinquennio di nulla assoluto, al quale si aggiungono venti anni al Parlamento Italiano”.

A suo modo di vedere “Ora è arrivato il momento di smascherare agli occhi dei cittadini questi politici di professione. Ed è per questo che gli propongo un confronto diretto, ad entrambi, insieme se vorranno”.

“Un confronto serio, aperto, sui temi per la Sardegna e per la Sicilia – ha aggiunto -. Scelgano loro la piazza o la TV, il luogo e l'orario e si confrontino con me. L'unico candidato che ha a cuore le istanze dei cittadini e che può e vuole rappresentare la gente comune alle prossime elezioni Europee. Un ragazzo che – ha concluso Forcillo – ci ha messo la faccia. Arrabbiato con chi, come Berlusconi e Cicu, ha rovinato il futuro di noi giovani”.