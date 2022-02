Quartu. Tenta di infiltrarsi in attività commerciale: arrestato 62enne

Sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare la serratura con arnesi di scasso

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto un 62enne.

L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare con arnesi da scasso la vetrata di una attività commerciale, ubicata nel Comune di Quartu.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato accompagnato in Commissariato e, salva la presunzione di non colpevolezza, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida con rito per direttissima.