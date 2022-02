Decimomannu: lancia una pietra contro un’auto, denunciato un 15enne

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda grazie alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini scaturite da una denuncia-querela presentata presso la Stazione di Cagliari Sant'Avendrace da un 45enne di Iglesias, hanno denunciato alla Procura dei Minori di Cagliari per danneggiamento un quindicenne originario del capoluogo, incensurato.

Il ragazzo avrebbe lanciato una pietra contro la vettura della donna che ha poi presentato la denuncia ai carabinieri che hanno ricostruito la vicenda grazie alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza. Si tratta di una bravata che per ora non andrà ad incidere troppo sul minore ma che non costituisce certo un bel modo per intraprendere una vita civile.