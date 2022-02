Omicidio a Nuoro: assassinato un 42enne

La vittima, già in carcere per un omicidio, era in libertà vigilata

Di: Redazione Sardegna Live

Omicidio nella tarda serata di oggi a Nuoro, dove un uomo è stato ucciso in strada. La vittima è Luca Virde, 42enne di Silanus.

Il fatto è avvenuto in via Ruju, a pochi passi da via Biasi, in zona Beata Maria Gabriella. L'uomo, già in carcere a Badu 'e Carros per un omicidio avvenuto nel 2012, era in libertà vigilata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nelle prossime ore seguiranno dettagli.