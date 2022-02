"Insostenibili rincari". I pastori tornano in strada a Sologo

Gli allevatori sardi nuovamente in stato di agitazione "contro le problematiche che si aggravano nel nostro settore"

Di: Redazione Sardegna Live

I pastori sardi tornano in strada. Si erano dati appuntamento per questo pomeriggio e puntuali, attorno alle 18, sono giunti in massa sul ponte Bitti-Sologo, nei pressi della SS 131 Dcn.

“Vista e considerata la totale assenza delle istituzioni e il continuo parassitare di tutte le associazioni di categoria, ancora una volta, a distanza di tre anni dalla clamorosa protesta del latte, ci vediamo costretti a scendere di nuovo in strada per tutti i nuovi insostenibili rincari e l'aggravarsi di tutte le problematiche che da anni attanagliano il nostro settore", aveva annunciato Nenneddu Sanna, uno dei portavoce dei pastori senza bandiere.