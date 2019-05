Incidente stradale a Bono: elisoccorso atterra nel centro abitato

Ferita una 21enne

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio a Bono.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi.

In aggiornamento