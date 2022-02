Oristano. Abbandonano rifiuti per strada: multate cinque persone

Rischiano sino a 3mila euro di sanzione

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque persone sono state multate dopo esser state sorprese mentre abbandonavano rifiuti per strada, nell'Oristanese. I trasgressori dovranno adesso pagare multe che vanno dai 300 ai 3mila euro.

I responsabili sono stati identificati dal personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale di Oristano impegnato nei controlli nelle varie zone in cui si sono verificati gli abbandoni incontrollati di rifiuti.

"Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti - spiegano dalla Forestale - nonostante l'accresciuta attenzione da parte della popolazione, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull'ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive e infine per gli ingenti costi di bonifica che ricadono sui Comuni".

"Si rammenta che ognuno è responsabile dei rifiuti che produce e chi non rispetta le regole, ormai sempre più codificate da parte di ogni amministrazione comunale, può andare incontro a pesanti sanzioni amministrative", concludono.