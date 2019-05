Task force di Carabinieri e Guardia di Finanza in città, guerra agli ubriachi al volante e al lavoro nero

Ecco il resoconto del fine settimana

Di: Alessandro Congia

Nel corso della notte i Carabinieri e i finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Cagliari, hanno proceduto ad intensificare le attività di controllo del territorio secondo le specifiche competenze istituzionali, poste in sinergica integrazione, a ragione del sempre più intenso accrescersi della presenza di numerosi eventi con conseguente rilevante afflusso di persone.

Il servizio congiunto, operato con l’ausilio di unità cinofile dell’Arma e della Finanza, oltre che di personale specializzato nel contrasto del lavoro nero, ha dato luogo, durante tutto l’arco della serata, a controlli serrati attraverso numerosi posti di controllo: 120 le persone identificate, una ventina le contestate infrazioni al codice della strada, per un totale di circa 1.100 euro ed il conseguente decurtamento di 70 punti patente ed

un veicolo sequestrato.

Nel corso delle ispezioni condotte a carico di 6 esercizi pubblici, collocati nel cuore della movida cittadina, sono stati, tra gli altri, identificati nove lavoratori la cui posizione in termini di irregolarità è tuttora in via di approfondimento.

Le attività di sempre più efficace controllo del territorio, sia a fini di sicurezza generale che a quelli di natura economico-finanziaria, proseguiranno con le analoghe modalità e con carattere di progressiva costanza in vista dell’inizio della stagione estiva.