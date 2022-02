Auto incendiata a Decimoputzu: denunciato per ricettazione un 44enne

L'uomo sarebbe stato identificato quale conducente dell'auto rubata e poi bruciata

Di: Redazione Sardegna Live

Due giorni fa a Decimoputzu, i carabinieri della Stazione di San Sperate sono intervenuti in via Vallermosa, località Case Sparse, in quanto ignoti avevano appiccato un incendio che ha danneggiato una Peugeot 206, di proprietà di un 41enne operaio di Sestu. Da ulteriori accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato il 10 febbraio scorso, proprio a Sestu.

Sul posto era intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Iglesias, che ha proceduto ad estinguere il rogo. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno ricostruito la vicenda, denunciando in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione un 44enne senza fissa dimora di Decimoputzu, disoccupato con numerose denunce a carico.

L'uomo sarebbe stato identificato come il conducente dell'auto rubata e poi bruciata. Le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza rintracciato dai carabinieri non lasciano dubbi in merito.