Cagliari. Travolte mentre attraversano strada: gravi e stazionarie le condizioni delle due ragazze

Le giovani, di Selargius e Flumini di Quartu, stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto le ha investite

Di: Redazione Sardegna Live

Le due 19enni di Selargius e Flumini di Quartu, travolte da un'auto in viale Marconi a Cagliari nella notte tra venerdì e sabato, stavano attraversando sulle strisce pedonali.

È quanto emerge dagli accertamenti svolti dalla polizia municipale di Cagliari al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Intanto, le condizioni delle due ragazze sono ancora gravi e stazionarie. Nella giornata di sabato la 19enne di Selargius ricoverata al Policlinico di Monserrato è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ricomporle la grave frattura alla gamba. La giovane è ancora nel reparto di rianimazione del Policlinico, i medici mantengono riservata la prognosi. Più gravi le condizioni della coetanea ricoverata al Brotzu. La giovane è in coma ed è stabile. Anche in questo caso i medici non si sbilanciano. Le due ragazze avevano trascorso la serata in discoteca e stavano andando a prendere il pullman per tornare a casa. Hanno attraversato sulle strisce pedonali o a pochissima distanza quando sono state centrate in pieno dalle Renault condotta da una 62enne. L'impatto è stato violentissimo, le due ragazze dopo essere finite sul cofano della vettura sono