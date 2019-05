A Orgosolo un murale in difesa delle api

Il disegno è stato realizzato dai registi macedoni Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

Di: Antonio Caria

Honeyland, film del duo di registi macedoni Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, è stata il film di apertura di IsReal, il Festival del cinema del reale in corso a Nuoro sino a domani 12 maggio sotto l’egida dell’Isre.

Al termine i due hanno deciso di trascorrere una giornata tra i paesi della Barbagia, con tappa a Orgosolo. Attratti dal fascino del luogo, Kotevska e Stefanov hanno deciso di dipingere un murale.

Muniti di vernice e dopo aver avuto il via libera per la realizzazione, hanno affrescato una facciata con un brocardo, rigorosamente scritto in lingua sarda: “Ma si benin sas apes a mancare/ad’a morre su mundu a conc’à pare”. Tradotto: “Ma se le api si estingueranno morirà contemporaneamente anche il mondo".