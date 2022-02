Ula Tirso. Scivola sul pavimento e la coperta prende fuoco: muore un anziano

L’uomo ha perso i sensi e la coperta è finita nel caminetto

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia ieri sera a Ula Tirso. Un pensionato, Salvatore Cossu, 89 anni, ha avuto un malore, è scivolato sul pavimento e la coperta che stava utilizzando per il freddo è finita nel caminetto prendendo fuoco. L’uomo in quel momento si trovava solo in casa, nella sua abitazione in via Indipendenza a Ula Tirso, nell'Oristanese.

Ha avuto un malore, forse un infarto, mentre si trovava in salotto. Ha perso i sensi, cadendo sul pavimento e la coperta è finita nel caminetto, prendendo fuoco. A dare l'allarme è stata una parente. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri e il 118. Spente le fiamme, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari.