Tentata violenza sessuale e rapina in spiaggia al Poetto, la vittima è una ragazza di 17 anni

Una ragazzina di 17 anni è stata aggredita nella notte tra venerdì e sabato nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo avrebbe trascinato la 17enne in spiaggia tentando di abusare di lei e rapinandola del telefono cellulare, fermandosi solo per la reazione della vittima. L'episodio, su cui stanno lavorando i carabinieri, è avvenuto in piena notte.

La giovane, da quanto si apprende, aveva trascorso la serata in uno dei chioschi che si trovano al Poetto. L'uomo l'avrebbe sorpresa da sola e trascinata in spiaggia. L'avrebbe scaraventata a terra, immobilizzandola.

La vittima ha iniziato a urlare e divincolarsi. A quel punto l'aggressore è fuggito portando via il telefono cellulare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena che hanno raccolto la testimonianza della vittima e la descrizione dell'aggressore. Sono in corso le indagini per individuarlo.