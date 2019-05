Cocaina e marijuana in casa e nelle tasche, due persone nei guai

Sono stati i poliziotti a perquisire due soggetti in altrettanti episodi distinti: è saltato fuori lo stupefacente

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Nuoro finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio degli stupefacenti tra i giovani del capoluogo, la Polizia di Stato, dopo diversi servizi mirati, ha individuato un giovane aggirarsi per le vie del centro: fermato e controllato, addosso e a casa di C.G., classe 1981, pregiudicato, di Nuoro, gli agenti hanno trovato 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno anche sequestrato del materiale utilizzato per il confezionamento della droga contenente residui della medesima sostanza stupefacente. Il giovane, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della squadra Volante invece sono intervenuti per una lite in famiglia, nei pressi di Piazza Federico Garcia Lorca. Dopo aver riportato la calma, gli agenti, grazie all’intuito investigativo, si sono insospettiti dal comportamento dell’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti penali, hanno deciso di perquisirgli casa.

Così, per C.R., classe 1968, del posto, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso rispettivamente di 0,55 grammi. Nel corso dei servizi di controllo del territorio operati dalla Polizia di Stato nell’arco dell’intera settimana sono state identificate 1245 persone e controllati 910 veicoli.