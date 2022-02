Lite fuori da scuola a Sassari, due ragazze restano in comunità

Rigettata la richiesta per farle tornare a casa, ora a decidere sarà il Riesame

Di: Redazione Sardegna Live

Le due sedicenni, denunciate dalla Polizia dopo la furibonda lite che lo scorso 24 gennaio le ha viste protagoniste all'uscita dell'Istituto alberghiero di Sassari, e che era finita sui social diventando virale, restano entrambe nella comunità per minori cui le ha affidate il Tribunale dei minorenni.

Il gip che le ha interrogate giovedì, la giudice Stefania Palmas, ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare con la permanenza domiciliare in famiglia, presentata dall'avvocato Luca Diaz, difensore di una delle due ragazze.

Ora a decidere sarà il Riesame, al quale lo stesso avvocato Diaz si è rivolto e che si pronuncerà lunedì. Anche per l'altra ragazza coinvolta nella rissa e affidata a una comunità per minori, l'avvocato difensore, Giacomo Crovetti, presenterà istanza al Riesame. La posizione delle altre due donne coinvolte e denunciate dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, essendo maggiorenni, è al vaglio della Procura di via Roma.