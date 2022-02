Sardara. Trovato con oltre 200 grammi di cocaina: arrestato imprenditore

E' stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Sardara, i carabinieri dell’Aliquota Operativa e di quella Radiomobile della Compagnia di Villacidro, insieme ai militari della Stazione di Sardara hanno proceduto all’arresto di un 37enne imprenditore del luogo, con precedenti denunce a carico, in quanto, a seguito di una delle tante perquisizioni domiciliari d’iniziativa poste in essere nel recente periodo per porre un freno al traffico di stupefacenti nel medio campidano.

L’uomo sarebbe stato trovato in possesso di cinque involucri in plastica trasparente, contenenti complessivi 211 grammi di cocaina, un bilancino di precisione recante evidenti tracce di cocaina, altro materiale per il confezionamento e la somma di 360 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. La cocaina verrà analizzata nei laboratori del Ris.

L’arrestato, dopo essere stato condotto in caserma è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia del capoluogo.